Предложение:конфеты, которые купила мама были очень вкусными- в каком падеже стои?? словосочетание конфеты были очень вкусными?

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Предложение:конфеты, которые купила мама были очень вкусными- в каком падеже стои?? словосочетание конфеты были очень вкусными?

Автор: Гость