А)Запишите в порядке возрастания числа: 450,-450,0,316,-508; Б) в порядке убывания: -840,840,0,-6,-16,-160
Математика
А)Запишите в порядке возрастания числа: 450,-450,0,316,-508; Б) в порядке убывания: -840,840,0,-6,-16,-160
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А:-508;-450;0;316;450 б):840;0;-6;-16;-160;-840
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