Автотуристы в первый день проехали 600 километров во второй день 200 километров весь этот путь занял 8:00 сколько часов были в пути туристы каждый день если Они ехали с одинаковой скоростью

Математика

Автотуристы в первый день проехали 600 километров во второй день 200 километров весь этот путь занял 8:00 сколько часов были в пути туристы каждый день если Они ехали с одинаковой скоростью

Автор: Гость