Автотуристы в первый день проехали 600 километров во второй день 200 километров весь этот путь занял 8:00 сколько часов были в пути туристы каждый день если Они ехали с одинаковой скоростью
Математика
Автотуристы в первый день проехали 600 километров во второй день 200 километров весь этот путь занял 8:00 сколько часов были в пути туристы каждый день если Они ехали с одинаковой скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600/200=3 раза 8*3=24 часа пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте предложния,выделяя голосом подчёркнутые слова(большие например -НЕЗН??ЙКА) Сформулируйте эти вопросы и запишите их. ...?НЕЗНАЙКА стара...
Математика
Два поезда одновременно вышли на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 километра через 3 часа они встретились Какова ско...
Русский язык
Предложение:конфеты, которые купила мама были очень вкусными- в каком падеже стои?? словосочетание конфеты были очень вкусными?
Английский язык
Помогите пожалуйста! Нужно сочтавить 5 типов вопросов Any standard is an instrument for the state to set rules
Математика