Прочитайте предложния,выделяя голосом подчёркнутые слова(большие например -НЕЗН??ЙКА) Сформулируйте эти вопросы и запишите их. ...?НЕЗНАЙКА старательно выполнил поручение Пилюлькина. ...?Незнайка старательно ВЫПОЛНИЛ поручени...
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Прочитайте предложния,выделяя голосом подчёркнутые слова(большие например -НЕЗН??ЙКА) Сформулируйте эти вопросы и запишите их. ...?НЕЗНАЙКА старательно выполнил поручение Пилюлькина. ...?Незнайка старательно ВЫПОЛНИЛ поручение Пилюлькина. ...?Незнайка СТАРАТЕЛЬНО выполнил поручение Пилюлькина. ...?Незнайка старательно выполнил ПОРУЧЕНИЕ Пилюлькина. Даю 53 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КТО СТАРАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИЛ ПОРУЧЕНИЕ ПИЛЮЛЬКИНА ? ЧТО СТАРАТЕЛЬНО СДЕЛАЛ С ПОРУЧЕНИЕМ ПИЛЮЛЬКИНА НЕЗНАЙКА ? КАК НЕЗНАЙКА ВЫПОЛНИЛ ПОРУЧЕНИЕ ПИЛЮЛЬКИНА ? ЧТО ПИЛЮЛЬКИНОВА НЕЗНАЙКА СТАРАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИЛ ?
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