Прочитайте предложния,выделяя голосом подчёркнутые слова(большие например -НЕЗН??ЙКА) Сформулируйте эти вопросы и запишите их. ...?НЕЗНАЙКА старательно выполнил поручение Пилюлькина. ...?Незнайка старательно ВЫПОЛНИЛ поручени...

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КТО СТАРАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИЛ ПОРУЧЕНИЕ ПИЛЮЛЬКИНА ? ЧТО СТАРАТЕЛЬНО СДЕЛАЛ С ПОРУЧЕНИЕМ ПИЛЮЛЬКИНА НЕЗНАЙКА ? КАК НЕЗНАЙКА ВЫПОЛНИЛ ПОРУЧЕНИЕ ПИЛЮЛЬКИНА ? ЧТО ПИЛЮЛЬКИНОВА НЕЗНАЙКА СТАРАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИЛ ?