200:2х540+460:10 1200-200:40х5х5 1200-200:(40х5)х5 решите порядком действий!!!
Математика
200:2х540+460:10 1200-200:40х5х5 1200-200:(40х5)х5 решите порядком действий!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 200:2=100 100*54=5400 460:10=46 5400+46=5446 2. 200:40=5 5*5=25 25*5=125 1200-125=1075 3. 40*5=200 200:200=1 1*5=5 1200-5=1195
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