ЗАПИШИ ДАННЫЕ СЛОВОСОЧИТАНИЯ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЯ : ВЕСЕЛЫЙ Д??УГ- : ЯРКАЯ ЗВЕЗДА - : ДРЕМУЧИЙ ЛЕС-
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ЗАПИШИ ДАННЫЕ СЛОВОСОЧИТАНИЯ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЯ : ВЕСЕЛЫЙ Д??УГ- : ЯРКАЯ ЗВЕЗДА - : ДРЕМУЧИЙ ЛЕС-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весёлые друзья яркие звёзды дремучии леса
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