Напишите ионное уравнение Al+H2SO4
Химия
Напишите ионное уравнение Al+H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 2Al + 6H+ + 3SO4 2- = 2Al 3+ + 3SO4 2- + 3H2 2Al + 6H+ = 2Al 3+ + 3H2
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