Напишите ионное уравнение Al+H2SO4

Химия
Напишите ионное уравнение Al+H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 2Al + 6H+  +  3SO4 2-    =  2Al 3+   + 3SO4 2-   + 3H2 2Al + 6H+  = 2Al 3+  + 3H2
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