Приусадебный участок имеет форму прямоугольника длина которога равна 240 м а ширина в 4 раза меньше на 3/4 всей площадки УЧАСТКА ВЫРАЩИВАЮТ ОВОЩИ А ОСТАЛЬНУЮ ЗАНИМАЕТ КЛУБНИКА КАКАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТА КЛУБНИКОЙ

Математика

Приусадебный участок имеет форму прямоугольника длина которога равна 240 м а ширина в 4 раза меньше на 3/4 всей площадки УЧАСТКА ВЫРАЩИВАЮТ ОВОЩИ А ОСТАЛЬНУЮ ЗАНИМАЕТ КЛУБНИКА КАКАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТА КЛУБНИКОЙ

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