Приусадебный участок имеет форму прямоугольника длина которога равна 240 м а ширина в 4 раза меньше на 3/4 всей площадки УЧАСТКА ВЫРАЩИВАЮТ ОВОЩИ А ОСТАЛЬНУЮ ЗАНИМАЕТ КЛУБНИКА КАКАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТА КЛУБНИКОЙ
Математика
Приусадебный участок имеет форму прямоугольника длина которога равна 240 м а ширина в 4 раза меньше на 3/4 всей площадки УЧАСТКА ВЫРАЩИВАЮТ ОВОЩИ А ОСТАЛЬНУЮ ЗАНИМАЕТ КЛУБНИКА КАКАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТА КЛУБНИКОЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:4=60(м)- ширина участка. 2)240*60=14400(м²)-площадь участка. 3)14400:4=3600(м)-1-а часть. 4)3600*3=10800(м)-занято клубникой. Ответ:10800м занято клубникой.
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