Среди чисел -2,5; -1,5; -3,5; РАВНЫЕ ЧИСЛА , ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЧИСЛА
Математика
Среди чисел -2,5; -1,5; -3,5; РАВНЫЕ ЧИСЛА , ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЧИСЛА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,5=2,5 -1,5=1,5 -3,5=3,5
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