1 дм квадратный -1 см квадратный =??
Математика
1 дм квадратный -1 см квадратный =??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм в квадрате равен 100 см в квадрате выходит 100 -1 = 99 см в квадрате
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