Разобрать предложение О земле говорят — плодородная, потому что она родит плоды: хлебное зерно и картофель, яблоки и бананы.

Гость: Гость:

О чём? о земле-это слово существительное в предложном падеже в данном предложении оно является дополнением подчеркни так(-----) говорят(что делают?) сказуемое-подчеркни двумя линиями,какая? плодородная-это прилагательное,в данном предложении оно является определением-подчеркни волнистой линией,потому что-это сложный союз,оно является обстоятельством следствия(_._._.)подчеркни так,что? она-это местоимение,но вданном предложении -это подлежащее,подчеркни одной линией,(что делает?)-родит сказуемое -подчеркни двумя линиями,(что?)плоды-это существительное винительном падеже,в этом предложении оно является дополнением подчеркни(------)так,(какое?)хлебное-подчеркни волнистой линией,а зерно,картофель,яблоки,бананы-это подлежащее,подчеркни одной,линией. Думаю,что понятно объяснила.