Как решить 11,59:3,05 и 74,256:18,2 в столбик
Математика
Как решить 11,59:3,05 и 74,256:18,2 в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,59:3,05 =1159:305=3,8 1159 : 305 - 915 3,8 2440 - 2440 0 74,256:18,2 = 742,56: 182=4,08 742,56 : 182 - 728 4,08 145 - 0 1456 - 1456 0
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