Как решить 11,59:3,05 и 74,256:18,2 в столбик

Математика
Как решить 11,59:3,05 и 74,256:18,2 в столбик
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Гость:
11,59:3,05 =1159:305=3,8       1159  : 305    -   915     3,8        2440     -  2440               0 74,256:18,2 = 742,56: 182=4,08       742,56   :  182     - 728            4,08         145       -    0         1456      -  1456               0
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