,вопрос и ответ.Спросил меня голос в пустыне, дикой много ли в море растёт земляника
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,вопрос и ответ.Спросил меня голос в пустыне, дикой много ли в море растёт земляника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споросил меня голос в пустыне: "Дикой ли в море растёт земляника?"
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