Сравни части величин 5/9 и 7/9, 3/7 и 3/13, 14/17 и 8/17, 5% и 6/100, 6/13 и 6/8, 4/31 и 12/31, 15/42 и 15/47, 7% и 7/29. Помогите пожалуйста

Математика

Сравни части величин 5/9 и 7/9, 3/7 и 3/13, 14/17 и 8/17, 5% и 6/100, 6/13 и 6/8, 4/31 и 12/31, 15/42 и 15/47, 7% и 7/29. Помогите пожалуйста

Автор: Гость