Сравни число 568935 с числом 568897 и с числом 569241. Запиши результаты сравнения в виде двух неравенств, каждое из которых со знаком lt;. С помощью какого союза нужно соединить эти неравенства, чтобы показать, что они оба яв...

Математика
Сравни число 568935 с числом 568897 и с числом 569241. Запиши результаты сравнения в виде двух неравенств, каждое из которых со знаком lt;. С помощью какого союза нужно соединить эти неравенства, чтобы показать, что они оба являются верными? В этом случае два неравенства можно соединить в одно двойное неравенство и записать: 568897 lt; 568935 lt; 569241.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какая транскрипция в слове November
Ответить
Математика
325*(672+448) :(800713-800633=
Ответить
Английский язык
Помогите перевести на английский 1 что хотели сделать англичане? 2 кто боролся против англичан? 3 сколько ему было лет когда его поймали? ...
Ответить
Математика
Как решить уравнение (c-130)×50=500
Ответить
Математика
В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скор...
Ответить