Сравни число 568935 с числом 568897 и с числом 569241. Запиши результаты сравнения в виде двух неравенств, каждое из которых со знаком lt;. С помощью какого союза нужно соединить эти неравенства, чтобы показать, что они оба яв...
Математика
Сравни число 568935 с числом 568897 и с числом 569241. Запиши результаты сравнения в виде двух неравенств, каждое из которых со знаком lt;. С помощью какого союза нужно соединить эти неравенства, чтобы показать, что они оба являются верными? В этом случае два неравенства можно соединить в одно двойное неравенство и записать: 568897 lt; 568935 lt; 569241.
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