Какая транскрипция в слове November

Английский язык
Какая транскрипция в слове November
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Гость:
Амер.  |noʊˈvembər|   брит.  |nə(ʊ)ˈvɛmbə|  
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