Какая транскрипция в слове November
Английский язык
Какая транскрипция в слове November
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амер. |noʊˈvembər| брит. |nə(ʊ)ˈvɛmbə|
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите перевести на английский 1 что хотели сделать англичане? 2 кто боролся против англичан? 3 сколько ему было лет когда его поймали? ...
Математика
Математика
В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скор...