Как решить уравнение (c-130)×50=500
Математика
Как решить уравнение (c-130)×50=500
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С-13=500:50 с-130=100 с=100+130 с=230
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