Как решить уравнение (c-130)×50=500

Математика
Как решить уравнение (c-130)×50=500
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-13=500:50 с-130=100 с=100+130 с=230
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скор...
Ответить
Физика
Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень...
Ответить
Английский язык
Choose the right words to complete the sentences (Номер 3):
Ответить
Қазақ тiлi
Марфалагический разбор жаттыктырушы
Ответить
Математика
Какое расстояние пролетит вертолет за 3 часа если он движется со скоростью 600 кило??етров в час
Ответить