Какое расстояние пролетит вертолет за 3 часа если он движется со скоростью 600 кило??етров в час
Математика
Какое расстояние пролетит вертолет за 3 часа если он движется со скоростью 600 кило??етров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600*3=1800 км пролетит за 3 часа .................................................................
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