В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в книжном магазине

Математика
В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в книжном магазине
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 980-350=630(шт) - словари и учебники 2) 630-140=490(шт) - учебники                       Ответ:  в книжном магазине было 490 учебников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение Будущее Крыма в составе России срочно пожалуйста))
Ответить
Музыка
Зачем классическую музыку используют в современном мире
Ответить
Английский язык
Как на английском лев в ванной комнате
Ответить
История
Родина технического прогресса
Ответить
Математика
Решите уравнение: m-3,07=7/20
Ответить