В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в книжном магазине
Математика
В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в книжном магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 980-350=630(шт) - словари и учебники 2) 630-140=490(шт) - учебники Ответ: в книжном магазине было 490 учебников.
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