В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в книжном магазине

Математика

В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в книжном магазине

Автор: Гость