Сочинение Будущее Крыма в составе России срочно пожалуйста))

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Крым... Крым наш! Крым ваш! Что дальше??? Крым безоговорочно и безвозвратно вошёл в состав России! Сложилась единая карта России! Что её ждёт? Дальнейшее развитие со всеми взлётами и падениями.Коррупционные скандалы и демонстрации,успехи в области культуры и бизнеса,споры и пересуды о статусе Крыма,множество провокаций и слухов о нищите крымчан,попытки использовать Крым в геополитических играх и многое другое. Но всё это меркнет рядом с "Крым наш!" Крым был и будет принадлежать Россие! А кому не нравится пусть тешать себя мыслями,что в Крыму нищета,разруха. А Наш Крым будет жить и развиватся в своей Россие!