Марфалагический разбор жаттыктырушы

Қазақ тiлi
Марфалагический разбор жаттыктырушы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаттық-түбір тыр-өзгелік етіс жұрнағы у-тұйық етістік жұрнағы шы-зат есім тудырушы жұрнақ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое расстояние пролетит вертолет за 3 часа если он движется со скоростью 600 кило??етров в час
Ответить
Физика
Зерно высыпающееся из мешка высыпается не по кругу ровным слоем а образует кучу к??нической формы с какой силой это связано
Ответить
Математика
РЕШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! a) 3x-(-2x+4)=-2x+3(x-4)
Ответить
Математика
В книжном магазине было 980 разных наименований книг.350 из них художественная литература 140словари а остальные учебники.сколько учебников было в ...
Ответить
Русский язык
Сочинение Будущее Крыма в составе России срочно пожалуйста))
Ответить