Марфалагический разбор жаттыктырушы
Қазақ тiлi
Марфалагический разбор жаттыктырушы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаттық-түбір тыр-өзгелік етіс жұрнағы у-тұйық етістік жұрнағы шы-зат есім тудырушы жұрнақ
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