Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень нужно!

Физика

Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень нужно!

Автор: Гость