Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень нужно!
Физика
Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-то типа такого: L = 1 / ( C * (2*пи*ню)^2 ). Если подставляем цифры, то на калькуляторе у меня выходит L = 1 / ( 0,00001 * ( 2*пи*400)^2 ) = 0,016 Гн, что-то типа такого. С ответом сходится?
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