Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень нужно!

Физика
Какова индуктивность катушки колебательного контура, Если в контуре происходят колебания с частотой от 400Гц,если ёмкость конденсатора 10мкФ? очень нужно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-то типа такого: L = 1 / ( C * (2*пи*ню)^2 ). Если подставляем цифры, то на калькуляторе у меня выходит L = 1 / ( 0,00001 * ( 2*пи*400)^2 ) = 0,016 Гн, что-то типа такого. С ответом сходится?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the right words to complete the sentences (Номер 3):
Ответить
Қазақ тiлi
Марфалагический разбор жаттыктырушы
Ответить
Математика
Какое расстояние пролетит вертолет за 3 часа если он движется со скоростью 600 кило??етров в час
Ответить
Физика
Зерно высыпающееся из мешка высыпается не по кругу ровным слоем а образует кучу к??нической формы с какой силой это связано
Ответить
Математика
РЕШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! a) 3x-(-2x+4)=-2x+3(x-4)
Ответить