«Сравнить Приёмыша и Соболько. Чем они отличаются? Что общего?»
Литература
«Сравнить Приёмыша и Соболько. Чем они отличаются? Что общего?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соболька это пёс, а Приёмыш это лебедь. Вот пожалуй самое большое отличие. Enjoy!
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