Сравните а)25процентов от50 50процентов от 25 б)15процентов от 36 36процентов от 15 в)20процентов от 40 40процентов от 20 г)1процент от 101 101процент от 1

Математика

Сравните а)25процентов от50 50процентов от 25 б)15процентов от 36 36процентов от 15 в)20процентов от 40 40процентов от 20 г)1процент от 101 101процент от 1

Автор: Гость