Сравните а)25процентов от50 50процентов от 25 б)15процентов от 36 36процентов от 15 в)20процентов от 40 40процентов от 20 г)1процент от 101 101процент от 1
Математика
Сравните а)25процентов от50 50процентов от 25 б)15процентов от 36 36процентов от 15 в)20процентов от 40 40процентов от 20 г)1процент от 101 101процент от 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 25*50/100 = 12,5 50*25/100 = 12,5 б) 15*36/100 = 5,4 36*15/100 = 5,4 в) 20*40/100 = 8 40*20/100 = 8 г) 1*101/100 = 1,01 101*1/100 = 1,01
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