Помогите. Задание #14,15,16,17,18.

Английский язык
Помогите. Задание #14,15,16,17,18.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14met 15I have just met our teacher 16The children have already decided what to do with the books. 17decided 18haven't seen. saw. didn't see me. was.
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