1.Ребята слушали увлекательный рассказ о (звезда). 2. Солнце показалось из-за (туча). 3. Давно не было интересных футбольных (встреча). 4.С (крыша) капает вода. 5. Нагнулись от тяжести плодов ветви (яблоня). 6. В нашей школе у...
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1.Ребята слушали увлекательный рассказ о (звезда). 2. Солнце показалось из-за (туча). 3. Давно не было интересных футбольных (встреча). 4.С (крыша) капает вода. 5. Нагнулись от тяжести плодов ветви (яблоня). 6. В нашей школе учатся дети из четырех (деревня). Укажите падежи существительных, употребленных в форме множественного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Звездах (предложный п.) 2. Туч (родительный п.) 3. Встреч (родит. п.) 4. Крыш (род. п.) 5.Яблони (род. п.) 6. Деревень (род. п)
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