1.Ребята слушали увлекательный рассказ о (звезда). 2. Солнце показалось из-за (туча). 3. Давно не было интересных футбольных (встреча). 4.С (крыша) капает вода. 5. Нагнулись от тяжести плодов ветви (яблоня). 6. В нашей школе у...

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1.Ребята слушали увлекательный рассказ о (звезда). 2. Солнце показалось из-за (туча). 3. Давно не было интересных футбольных (встреча). 4.С (крыша) капает вода. 5. Нагнулись от тяжести плодов ветви (яблоня). 6. В нашей школе учатся дети из четырех (деревня). Укажите падежи существительных, употребленных в форме множественного числа.

Автор: Гость