Помогите. #1,2,3,4,5,6,7.
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Помогите. #1,2,3,4,5,6,7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1felt.went 2where did you spend your holidays? 3Have you ever spent your holidays in the Crimea? 4met 5I have never visited that place 6visited 7I have just got a letter from.предложение не до конца
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