Помогите. #1,2,3,4,5,6,7.

Английский язык
Помогите. #1,2,3,4,5,6,7.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1felt.went 2where did you spend your holidays? 3Have you ever spent your holidays in the Crimea? 4met 5I have never visited that place 6visited 7I have just got a letter from.предложение не до конца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения частного: 0,02976:0,024. 11,59: 3,05. 74,256:18,2
Ответить
Алгебра
Выразить змину y через x из ривняння 4x+3y=12
Ответить
Математика
Умножением на какое число можно заменить деление на 0,01
Ответить
Русский язык
Обозначь части речи во всем тексте. Таинственные огоньки над лесным болотом сильно пугают редких одиноких путников. В холодном осеннем воздухе круж...
Ответить
Математика
Блокнот и альбом стоят 9руб, а блокнот и тетрадь 5руб .Что дороже, альбом или блокно??
Ответить