Обозначь части речи во всем тексте. Таинственные огоньки над лесным болотом сильно пугают редких одиноких путников. В холодном осеннем воздухе кружатся и порхают яркие кленовые листья. Сосульки на крышах домов кажутся серебрист...
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Обозначь части речи во всем тексте. Таинственные огоньки над лесным болотом сильно пугают редких одиноких путников. В холодном осеннем воздухе кружатся и порхают яркие кленовые листья. Сосульки на крышах домов кажутся серебристой бахромой.
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