Длинна прямоугольника 21м.Чему ровна ширина .Если периметр 62м?
Математика
Длинна прямоугольника 21м.Чему ровна ширина .Если периметр 62м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21+21=42 см длины сторон 62-42=20 см (2 ширины) 20:2=10 см ширина прямоугольника
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