Помогите составить предложение со словами: Что, который, ты,они, некто, никто.

Русский язык
Помогите составить предложение со словами: Что, который, ты,они, некто, никто.
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