В субботу,после блинов,едем кататься с гор. Синтаксический разбор предложения . Пожалуйста ,очень срочно.

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В субботу,после блинов,едем кататься с гор. Синтаксический разбор предложения . Пожалуйста ,очень срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В субботу,  (обстоят.)  после блинов, (уточняющ. обстоятельст.)   едем(сказ.) кататься ( обстоят.цели) с гор.( дополн.) Предлож. повествоват., невоскл., простое , односоставное, определ-личное, распростран.
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