В субботу,после блинов,едем кататься с гор. Синтаксический разбор предложения . Пожалуйста ,очень срочно.

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В субботу,после блинов,едем кататься с гор. Синтаксический разбор предложения . Пожалуйста ,очень срочно.

Автор: Гость