ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНЫ ОТВЕТЫ К ЭТОМУ ТЕСТУ А1 Понятие «стратификация» обозначает: 1)объединение; 2)расслоение; 3)перемещение; 4)включение в сообщество. А2 Одним из критериев стратификации является: 1)возраст; 2)пол; ...

Обществознание

ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНЫ ОТВЕТЫ К ЭТОМУ ТЕСТУ А1 Понятие «стратификация» обозначает: 1)объединение; 2)расслоение; 3)перемещение; 4)включение в сообщество. А2 Одним из критериев стратификации является: 1)возраст; 2)пол; 3)место жительства; 4)доход. A3 Верны ли следующие суждения о стратах современного общества? А. Принадлежность к определенной страте влияет на образ жизни человека. Б. В современном обществе возможен переход из одного социального класса в другой. 1)Верно только А; 2)верно только Б; 3)верны оба суждения; 4)оба суждения неверны. А4 В европейских странах переход от сословной структуры общества к классовой произошел в: 1)X в.; 2)XII в.; 3)XVIII в.; 4)XXI в. А5 Критерием стратификации не является: 1)престиж; 2)уровень образования; 3)степень близости к власти; 4)место проживания. A6 Верны ли следующие суждения об исторических типах стратификации? А. Страты возникли в связи с переходом к капиталистическому обществу. Б. При феодализме основным типом стратификации были сословия. 1)Верно только А; 2)верно только Б; 3)верны оба суждения; 4)оба суждения неверны. В1 Найдите черты сходства и отличия между кастой и классом. 1)Является типом стратификации; 2)принадлежность к группе передается по наследству; 3)принадлежность к страте определяется участием и местом в производственном процессе; 4)существует запрет на переход из одной группы в другую; 5)предполагает возможность перехода из одной группы в другую. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. Черты сходства Черты отличия В2.Найдите в приведенном перечне характерные черты сословий. 1)Права и обязанности закрепляются в законах или обычаях; 2)существуют в традиционном обществе; 3)принадлежность к сословию определяется происхождением; 4)существуют в постиндустриальном обществе; 5)делятся на привилегированные и непривилегированные. 6)подразделяются на формальные и неформальные. Номера, под которыми указаны черты сословий, выпишите в порядке возрастания. Ответ: . ВЗ. Установите соответствие между типами стратификации и их определениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИИ А) Каста. Б) Сословие. В) Класс. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1)Социальная группа, права и обязанности которой передаются по наследству. 2)Группа современного общества, отличающаяся от других доходом, образованием, властью и престижем. 3)Социальная группа, членом которой человек становится исключительно по своему рождению. Запишите в таблицу выбранные цифры. А Б В В4 Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию «исторические типы стратификации». Касты, граждане, классы, сословия, рабство. Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда.

Автор: Гость