Напишите плиз сочинение на тему птицы
Русский язык
Напишите плиз сочинение на тему птицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы- это один из класса летающих позвоночных. У птицы скелет намного сложнее, чем у животных. Есть многое количество птиц: дятел , соловушка , скворец... Некоторые живут в лесах: кукушка. Есть самые красивые- это павлин( королевский), но и он тоже птица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
В драмкружке занимается несколько мальчиков и 24 девочки.число всех мальчиков сос??авляет 3/8 числа девочек.сколько всего учащихся занимается в дра...
Математика