Напишите плиз сочинение на тему птицы

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Напишите плиз сочинение на тему птицы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы- это один из класса летающих позвоночных. У птицы скелет намного сложнее, чем у животных.  Есть многое количество птиц: дятел , соловушка , скворец... Некоторые живут в лесах: кукушка. Есть самые красивые- это павлин( королевский), но и он тоже птица
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