Какой бывает вода и как она может переходить из одного состояния в другое ?

Химия
Какой бывает вода и как она может переходить из одного состояния в другое ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОДА ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ ТОГО В ЧЕГО ПЕРЕХОДИТЬ
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