Из данного предложения Выпишите дополнения (дополнения) Небольшой зал освещал единственный светильник
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Из данного предложения Выпишите дополнения (дополнения) Небольшой зал освещал единственный светильник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшой, по моему но разбираюсь плоховато
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