Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке
Геометрия
Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите. Как решать?Определите результат операции при следующих значениях x: 2; 7. ??громна буду благодарна
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ Верзил.., болотищ.., батюшк.., точил.., шалунишк.., сапожиц.., правил.., хлебушк.., руч...
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!! Найти углы равнобедренного треугольника , если его боковая сторона 6 см, а основание равно 6√3 см
Русский язык
Сказки гуляют, запрягают, живут, бродят, а кто или что может совершать эти действия, определить прямое значение глаголов
Алгебра