На железнодорожной станции 72 вагона с кирпичом . утром разгрузили 25 вагонов, а веч??ром еще 29. сколько вагонов осталось разгрузить? реши задачу двумя способами.

Математика
На железнодорожной станции 72 вагона с кирпичом . утром разгрузили 25 вагонов, а веч??ром еще 29. сколько вагонов осталось разгрузить? реши задачу двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 72-(25+29)= 18 вагонов 2 способ 72-25-29=18 вагонов
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