На железнодорожной станции 72 вагона с кирпичом . утром разгрузили 25 вагонов, а веч??ром еще 29. сколько вагонов осталось разгрузить? реши задачу двумя способами.

Математика

На железнодорожной станции 72 вагона с кирпичом . утром разгрузили 25 вагонов, а веч??ром еще 29. сколько вагонов осталось разгрузить? реши задачу двумя способами.

Автор: Гость