Округлите ответ до сотых 31,7875
Математика
Округлите ответ до сотых 31,7875
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31,8 точто так ......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама купила 10м ткани и сшила платье и сарафан. сколько ткани у нее осталось, если н?? платье пошло 3м 20 см, а на сарафан понадобилось 2 м 70 см з...
Математика
Химия
Какова масса получившегося карбоната кальция, если углекислый газ объемом 1,8 л пр??пустили через гидроксид кальция массой 50 г с массовой долей Ca...
Математика