При попадании на кожу щелочи ее необходимо промыть борной кислотой или содой?
Химия
При попадании на кожу щелочи ее необходимо промыть борной кислотой или содой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борной кислотой, чтобы пошла реакция нейтрализации и вышла соль с водой
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