Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице и реши ее
Математика
Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице и реши ее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*5=60(кг) в первые пять дней 2)9*2=18(кг)в 2 дня 3)60+18=78(кг) всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык