Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице и реши ее

Математика

Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице и реши ее

Автор: Гость