Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице и реши ее

Математика
Хэллоуин в 5 дней расходовали по 12 килограммов крупы и 2 дня по 9 килограмма сколько крупы израсходовали за все эти дни и запиши задачу по таблице и реши ее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*5=60(кг) в первые пять дней 2)9*2=18(кг)в 2 дня 3)60+18=78(кг) всего
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