Придумать рекламу в стихотворной форме. используя наречия: выгодно, дешево, эффек??ивно, и т. д.

Русский язык
Придумать рекламу в стихотворной форме. используя наречия: выгодно, дешево, эффек??ивно, и т. д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если хотите технику новую тогда приходите к нам дешево выгодно 50процентов скидка это ведь эфефективно
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