Напиши имена прилагатьлные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порадке: 1) красный, 2) зелёный, 3) фиолетовый. Сиреневый, алый, багровый, ПУНЦОВЫЙ, ПУРПУРНЫЙ, ИЗУМРУДНЫЙ, салатовый, фиолетовый, малахитовый, руб...

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Напиши имена прилагатьлные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порадке: 1) красный, 2) зелёный, 3) фиолетовый. Сиреневый, алый, багровый, ПУНЦОВЫЙ, ПУРПУРНЫЙ, ИЗУМРУДНЫЙ, салатовый, фиолетовый, малахитовый, рубиновый, ЛИЛОВЫЙ. С выделенными именами прилагательный составь и напиши словосочетания, изменяя, где нужно, окончания. Слова пурпурный, лиловый, изумрудный, пунцовый они выделенныей слова.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.красный-алый   багровый   пунцовый   пурпурный   рубиновый  2.зеленый-изумрудный   салатовый  малахитовый    3.фиолетовый-сиреневый   лиловый       словосочетания   пурпурный цветок     лиловый цвет   изумрудный камень  пунцовый флаг
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