Напиши имена прилагатьлные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порадке: 1) красный, 2) зелёный, 3) фиолетовый. Сиреневый, алый, багровый, ПУНЦОВЫЙ, ПУРПУРНЫЙ, ИЗУМРУДНЫЙ, салатовый, фиолетовый, малахитовый, руб...

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Напиши имена прилагатьлные, обозначающие название цвета и его оттенков в таком порадке: 1) красный, 2) зелёный, 3) фиолетовый. Сиреневый, алый, багровый, ПУНЦОВЫЙ, ПУРПУРНЫЙ, ИЗУМРУДНЫЙ, салатовый, фиолетовый, малахитовый, рубиновый, ЛИЛОВЫЙ. С выделенными именами прилагательный составь и напиши словосочетания, изменяя, где нужно, окончания. Слова пурпурный, лиловый, изумрудный, пунцовый они выделенныей слова.

Автор: Гость