Решите пожалуйста, где x²-6x+9 а и б Решить с помощью метода интервалов
Алгебра
Решите пожалуйста, где x²-6x+9 а и б Решить с помощью метода интервалов
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