Как ты думаешь почему в Новое время страны западного мира стали сильнее других? Помогите пожалуйста!
Окружающий мир
Как ты думаешь почему в Новое время страны западного мира стали сильнее других? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страны западного мира могут укреплять войска, они действуют по направлению к улучшению страны.
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