Участок размером 24×32 м покрыли каменной плитой размером 40×80 см. Сколько плит потребуется для покрытия всего участка? ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!

Математика

Участок размером 24×32 м покрыли каменной плитой размером 40×80 см. Сколько плит потребуется для покрытия всего участка? ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость