Участок размером 24×32 м покрыли каменной плитой размером 40×80 см. Сколько плит потребуется для покрытия всего участка? ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!
Математика
Участок размером 24×32 м покрыли каменной плитой размером 40×80 см. Сколько плит потребуется для покрытия всего участка? ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 * 32 = 768(кв.м) - площадь участка 2) 40см= 0,4м; 80см= 0,8м 0,4 * 0,8 = 0,32(кв.м) - площадь одной плитки 3) 768 : 0,32 = 2400(плиток) Ответ: 2400 плиток потребуется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как ты думаешь почему в Новое время страны западного мира стали сильнее других? Помогите пожалуйста!
Математика
Решите пожалуйста задачу! Из двух городов расстояние между которыми 3128 километро?? одновременно навстречу друг другу вышли товарный и пассажирски...
Математика