На участке 12 кустов крыжовника. Кустов малины в 2 раза больше, чем крыжовника. А смородины на 2 куста больше, чем крыжовника. Сколько кустов малины и сколько смородины?
Математика
На участке 12 кустов крыжовника. Кустов малины в 2 раза больше, чем крыжовника. А смородины на 2 куста больше, чем крыжовника. Сколько кустов малины и сколько смородины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*2=24 кустов малини 12+2=14 кустов смородини
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