На участке 12 кустов крыжовника. Кустов малины в 2 раза больше, чем крыжовника. А смородины на 2 куста больше, чем крыжовника. Сколько кустов малины и сколько смородины?

Математика

На участке 12 кустов крыжовника. Кустов малины в 2 раза больше, чем крыжовника. А смородины на 2 куста больше, чем крыжовника. Сколько кустов малины и сколько смородины?

Автор: Гость