Одну из сторон прямоугольника уменьшили в 2 раза как изменится площадь? во сколько раз? докажи свой ответ. Помогите плиз даю 30 баллов
Математика
Одну из сторон прямоугольника уменьшили в 2 раза как изменится площадь? во сколько раз? докажи свой ответ. Помогите плиз даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Площадь прямоугольника - произведение сторон S = a*b Если одну сторону уменьшили в два раза, то и площадь уменьшится в два раза s = a*(b/2) = (a*b)/2 = S/2
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