Из 100 л молока получили 4 кг масла. Сколько масла получили из 75 л молока.
Математика
Из 100 л молока получили 4 кг масла. Сколько масла получили из 75 л молока.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100÷4= 25 л молока в 1 кг масла 2)75÷25=3 кг масла можно получить из 75 л молока. Ответ: 3 кг
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