Из 100 л молока получили 4 кг масла. Сколько масла получили из 75 л молока.

Математика
Из 100 л молока получили 4 кг масла. Сколько масла получили из 75 л молока.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100÷4= 25 л молока в 1 кг масла 2)75÷25=3 кг масла можно получить из 75 л молока. Ответ: 3 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Твір про нові пригоди аліси !!!!!!! складіть багато балів подарю ""!!
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить! Номер1
Ответить
Русский язык
Даны слова с корнем *гор* , укажите слово, которое не будет являться однокоренным? 1) горелый. 2) пригорок. 3) загорелся. 4) пригорает.
Ответить
Русский язык
Отметь, в каком случае буквы е, ё, ю, я, обозначают один звук. После главного после с??гласно после Ь и Ъ в начале слова.
Ответить
Математика
Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в противоположных направлениях. Один поезд движется со скоростью 60 км/ч, другой,другой 90...
Ответить