Отметь, в каком случае буквы е, ё, ю, я, обозначают один звук. После главного после с??гласно после Ь и Ъ в начале слова.

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Отметь, в каком случае буквы е, ё, ю, я, обозначают один звук. После главного после с??гласно после Ь и Ъ в начале слова.

Автор: Гость