На какое максимальное расстояние может улететь камень, брошенный с начальной ско??остью 10 м/с под углом 30 градусов к горизонту, без учета сопротивления воздуха? Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с.

Физика

На какое максимальное расстояние может улететь камень, брошенный с начальной ско??остью 10 м/с под углом 30 градусов к горизонту, без учета сопротивления воздуха? Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с.

Автор: Гость