На какое максимальное расстояние может улететь камень, брошенный с начальной ско??остью 10 м/с под углом 30 градусов к горизонту, без учета сопротивления воздуха? Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с.
Физика
На какое максимальное расстояние может улететь камень, брошенный с начальной ско??остью 10 м/с под углом 30 градусов к горизонту, без учета сопротивления воздуха? Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
500 км., 270м., 300 км., 40 км. в каком масштабе выразить числа, чтобы можно было начертить ?? тетради отрезок
Информатика
Английский язык
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА) 6 Fill in the correct preposition(s), then choose anv five items and make sentences. 1) to be transformed...... sth; 2...